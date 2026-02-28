Ричмонд
Опубликовано видео авиаудара Израиля и США по Зенджану

По словам корреспондента израильского канала I24 Ариэля Осерана, вторичные взрывы указывают на вероятность нанесения удара по ракетному комплексу.

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Корреспондент израильского канала I24 Ариэль Осеран опубликовал видео, на котором запечатлен момент нанесения Израилем и США авиаудара по городу Зенджан на северо-западе Ирана.

По словам корреспондента, вторичные взрывы указывают на вероятность нанесения удара по ракетному комплексу.

США и Израиль в субботу начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от исламской республики ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в районе Тель-Авива. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.

