ЦАХАЛ утверждает, что в ходе ударов были убиты командующий КСИР и глава МО Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что в ходе операции были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Мохаммед Пакпур и глава Минобороны страны Азиз Насирзаде.

В заявлении на сайте ЦАХАЛ также утверждается, что в ходе ударов погибли ещё пять высокопоставленных военных чиновников. Среди них — секретарь Совбеза Али Шамхани.

Подтверждений с иранской стороны не поступало.

28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.

Позднее американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана.

В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.

Центральное командование ВС США сообщило, что целями ударов были командные пункты КСИР, средства ПВО и военные аэродромы.

В результате ударов США и Израиля по Ирану погиб 201 человек, ещё 747 пострадали.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше