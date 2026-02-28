ЦАХАЛ утверждает, что в ходе ударов были убиты командующий КСИР и глава МО Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что в ходе операции были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Мохаммед Пакпур и глава Минобороны страны Азиз Насирзаде.
В заявлении на сайте ЦАХАЛ также утверждается, что в ходе ударов погибли ещё пять высокопоставленных военных чиновников. Среди них — секретарь Совбеза Али Шамхани.
Подтверждений с иранской стороны не поступало.
28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.
Позднее американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана.
В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.
Центральное командование ВС США сообщило, что целями ударов были командные пункты КСИР, средства ПВО и военные аэродромы.
В результате ударов США и Израиля по Ирану погиб 201 человек, ещё 747 пострадали.