Uzbekistan Airways отменила рейсы 1−2 марта из Ташкента в Дубай и Тель-Авив

ТАШКЕНТ, 28 февраля. /ТАСС/. Узбекская авиакомпания Uzbekistan Airways из-за ограничения воздушного пространства в ряде стран на Ближнем Востоке отменила рейсы из Ташкента в Дубай и Тель-Авив. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
«Рейс HY333/334 Ташкент — Дубай — Ташкент на 1 марта вынужденно отменен в связи с закрытием воздушного пространства ОАЭ. Рейс HY301/302 Ташкент — Тель-Авив — Ташкент на 2 марта вынужденно отменен в связи с закрытием воздушного пространства Израиля», — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, по альтернативному маршруту с увеличением времени полета будут выполнены рейсы HY333/334 из Ташкента в Дубай и обратно 1 марта. Рейс HY334 Дубай — Ташкент на 28 февраля будет выполнен после открытия воздушного пространства и возобновления работы аэропорта Дубая. «Пассажирам предоставлено размещение в гостинице и необходимый сервис на период ожидания. Авиакомпания находится в постоянном взаимодействии с авиационными властями и администрацией аэропорта», — отмечается в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от исламской республики ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в районе Тель-Авива. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.