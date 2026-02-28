Uzbekistan Airways отменила рейсы 1−2 марта из Ташкента в Дубай и Тель-Авив

По данным пресс-службы, по альтернативному маршруту с увеличением времени полета будут выполнены рейсы HY333/334 из Ташкента в Дубай и обратно 1 марта. Рейс HY334 Дубай — Ташкент на 28 февраля будет выполнен после открытия воздушного пространства и возобновления работы аэропорта Дубая. «Пассажирам предоставлено размещение в гостинице и необходимый сервис на период ожидания. Авиакомпания находится в постоянном взаимодействии с авиационными властями и администрацией аэропорта», — отмечается в сообщении.