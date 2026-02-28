FQ: глава Минобороны Италии Крозетто застрял в Дубае из-за авиаударов Ирана

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто не может вылететь из Дубая из-за авиаударов Ирана, сообщает газета Il Fatto Quotidiano.
«Крозетто не может вернуться в Рим… Он находился в Объединённых Арабских Эмиратах и должен был улететь сегодня в полдень, но это невозможно из-за закрытия воздушного пространства и отмены рейсов», — говорится в материале.
Ранее Корпус стражей Исламской революции Ирана заявил о новой ракетной атаке на американские базы на Ближнем Востоке.
В Минобороны ОАЭ сообщили, что силы ПВО успешно отразили новую волну атак иранских ракет и беспилотников.
