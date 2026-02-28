Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FQ: глава Минобороны Италии Крозетто застрял в Дубае из-за авиаударов Ирана

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто не может вылететь из Дубая из-за авиаударов Ирана, сообщает газета Il Fatto Quotidiano.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто не может вылететь из Дубая из-за авиаударов Ирана, сообщает газета Il Fatto Quotidiano.

«Крозетто не может вернуться в Рим… Он находился в Объединённых Арабских Эмиратах и ​​должен был улететь сегодня в полдень, но это невозможно из-за закрытия воздушного пространства и отмены рейсов», — говорится в материале.

Ранее Корпус стражей Исламской революции Ирана заявил о новой ракетной атаке на американские базы на Ближнем Востоке.

В Минобороны ОАЭ сообщили, что силы ПВО успешно отразили новую волну атак иранских ракет и беспилотников.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше