Галактионов сообщил о заговоре против «Локомотива» после интервью Тикнизяна

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов увидел заговор против своей команды после скандального интервью бывшего защитника Наира Тикнизяна.
«Какие-то отрывки мне показали. Не первый раз в “Локо” за два дня до игры всплывают такие моменты, которые касаются дестабилизации обстановки. Это целенаправленная история. Мы прекрасно знаем, кто инициатор, для чего, кто и кого использовал в этой ситуации», — цитирует Галактионова Sport24.
На этой неделе Наир Тикнизян дал откровенное интервью, в котором поделился деталями ухода из московского клуба. Защитник ответил Галактионову на реплики в свой адрес и обвинил тренера в отсутствии мужского начала и нежелании строить диалог.
