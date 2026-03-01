Трамп: «большое число» иранских лидеров было ликвидировано при ударах США

Американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре с NBC News утверждает, что в результате сегодняшних ударов по Ирану погибло «значительное количество представителей руководства» страны.
«Я имею в виду не двух человек», — подчеркнул президент, не уточнив конкретных цифр.
При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что в ходе операции были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Мохаммед Пакпур и глава Минобороны страны Азиз Насирзаде.
28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.
Позднее американский лидер подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана. В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.