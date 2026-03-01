Mehr: Тель-Авив атакован иранскими ракетами

Тель-Авив в Израиле вновь атакован иранскими ракетами, сообщает агентство Mehr.
По информации агентства, в городе зафиксированы попадания. На кадрах, размещённых Mehr в Telegram-канале, видно, как после, предположительно, удара начался пожар.
Ранее сообщалось, что Иран нанёс удар по порту Джебель-Али в Объединённых Арабских Эмиратах.
