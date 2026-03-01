Фицо: последствия конфликта на Ближнем Востоке почувствуют в Словакии

БРАТИСЛАВА, 1 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, выразил мнение, что Иран не будет «простым орешком» и последствия конфликта почувствуют в Словакии. Об этом он заявил в видеообращении в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
«Иран, вероятно, не будет таким простым орешком, как Венесуэла», — сказал премьер. В отличие от латиноамериканской страны, Иран, по словам Фицо, сильнее и стабильнее.
Атака на Иран является очередным доказательством «тотального распада мирового порядка и полного игнорирования международного права, так как большие и сильные делают все, что хотят», считает премьер. Осуждения происходящего по дипломатическим каналам, по его мнению, не повлияют на ситуацию вокруг исламской республики.
Фицо в этой связи раскритиковал Евросоюз. «Вновь становится ясно, какой ЕС ничтожный и как его никто не воспринимает всерьез. Нас никто не воспринимал всерьез в Газе, в Венесуэле, а сейчас в Иране. Единственное, на что способны некоторые игроки в ЕС, — это разжигание войны на Украине», — отметил премьер. Он также напомнил, что ЕС не помог Словакии, когда Украина остановила поставки российского газа в республику, и сейчас не оказывает поддержки в ситуации с блокировкой прокачки нефти по трубопроводу «Дружба».
Фицо опасается роста цен на нефть и стоимости топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке. «Если война в Иране ограничит поставки нефти, то мы можем ожидать более высокие цены на топливо и усиление в целом напряженности не только в этом [ближневосточном] регионе, а во всем мире», — сказал премьер.