Фицо: последствия конфликта на Ближнем Востоке почувствуют в Словакии

Фицо в этой связи раскритиковал Евросоюз. «Вновь становится ясно, какой ЕС ничтожный и как его никто не воспринимает всерьез. Нас никто не воспринимал всерьез в Газе, в Венесуэле, а сейчас в Иране. Единственное, на что способны некоторые игроки в ЕС, — это разжигание войны на Украине», — отметил премьер. Он также напомнил, что ЕС не помог Словакии, когда Украина остановила поставки российского газа в республику, и сейчас не оказывает поддержки в ситуации с блокировкой прокачки нефти по трубопроводу «Дружба».