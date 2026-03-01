Ричмонд
Трамп прокомментировал сообщения о смерти верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что считает достоверной информацию о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и большей части высшего руководства страны в результате ударов США и Израиля.

Удары были нанесены 28 февраля по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Иран нанёс ответные ракетные удары по израильской территории и военным базам США в регионе.

Эскалация произошла, несмотря на проходившие в Женеве переговоры по ядерной программе при посредничестве Омана. МИД РФ осудил действия США и Израиля, возложив на них ответственность за кризис.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уверенно руководит ситуацией на поле боя, передаёт иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к его офису.

