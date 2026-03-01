МИД Мексики обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке и призывает к дипломатии

МЕХИКО, 1 марта. /ТАСС/. Мексика настоятельно призывает не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке, гуманитарные последствия которого могут стать серьезным вызовом для глобальной стабильности. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.
«В связи с событиями на Ближнем Востоке министерство иностранных дел выражает глубокую обеспокоенность и настоятельно призывает все стороны отдать приоритет дипломатическому пути и воздержаться от применения силы в целях сохранения мира и стабильности в регионе», — подчеркивается в заявлении. В ведомстве добавили, что Мехико опирается на пацифистские убеждения и призывает решать споры путем переговоров.
Мексиканские посольства на Ближнем Востоке поддерживают постоянный контакт с согражданами, проживающими в регионе или находящимися там проездом, для оказания им необходимой консульской помощи.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в районе Тель-Авива. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.