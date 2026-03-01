Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Мексики обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке и призывает к дипломатии

Мехико опирается на пацифистские убеждения и просит решать споры путем переговоров, добавили в ведомстве.

МЕХИКО, 1 марта. /ТАСС/. Мексика настоятельно призывает не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке, гуманитарные последствия которого могут стать серьезным вызовом для глобальной стабильности. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

«В связи с событиями на Ближнем Востоке министерство иностранных дел выражает глубокую обеспокоенность и настоятельно призывает все стороны отдать приоритет дипломатическому пути и воздержаться от применения силы в целях сохранения мира и стабильности в регионе», — подчеркивается в заявлении. В ведомстве добавили, что Мехико опирается на пацифистские убеждения и призывает решать споры путем переговоров.

Мексиканские посольства на Ближнем Востоке поддерживают постоянный контакт с согражданами, проживающими в регионе или находящимися там проездом, для оказания им необходимой консульской помощи.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в районе Тель-Авива. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше