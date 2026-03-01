Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совбез ООН начал экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке

Совбез ООН начал экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана, следует из трансляции на сайте ООН.

Совбез ООН начал экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана, следует из трансляции на сайте ООН.

С заявлением на нём выступит Генсек ООН Антониу Гутерреш, а затем представители стран — участниц СБ.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН в связи с агрессией против Ирана.

28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.

Позднее американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана.

В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше