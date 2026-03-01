Совбез ООН начал экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке

С заявлением на нём выступит Генсек ООН Антониу Гутерреш, а затем представители стран — участниц СБ.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН в связи с агрессией против Ирана.
28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.
Позднее американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана.
В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.
