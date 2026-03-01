Трамп заявил, что США считают правдивой информацию о вероятной смерти Хаменеи

«Мы считаем, что это правдивая информация», — сказал он.
Кроме того, Трамп отметил, что «большая часть» высшего руководства Ирана уничтожена в ходе ударов.
«Люди, которые принимают все решения, — большая их часть больше не здесь», — добавил американский президент.
28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.
Позднее американский лидер подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана. В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.