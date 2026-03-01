Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Недалеко от аэропорта в Абу-Даби прогремели взрывы

РИА Новости: недалеко от аэропорта в Абу-Даби прогремели взрывы.

АБУ-ДАБИ, 1 мар — РИА Новости. Взрывы пргремели недалеко от аэропорта и зоопарка в Абу-Даби ночью в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщалось ранее, взрывы были слышны и днем. В Абу-Даби расположена авиабаза Аль-Дафра.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье».

МИД России осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

Узнать больше по теме
Абу-Даби: нефтяная столица ОАЭ и площадка для переговоров по Украине
Абу-Даби — крупнейший эмират и столица Объединенных Арабских Эмиратов. В последние годы город превратился в один из ключевых политических и экономических центров Ближнего Востока. Сегодня Абу-Даби играет важную роль не только в нефтяной отрасли, но и в международной дипломатии, инвестициях и переговорах между государствами.
Читать дальше