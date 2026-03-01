Недалеко от аэропорта в Абу-Даби прогремели взрывы

АБУ-ДАБИ, 1 мар — РИА Новости. Взрывы пргремели недалеко от аэропорта и зоопарка в Абу-Даби ночью в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщалось ранее, взрывы были слышны и днем. В Абу-Даби расположена авиабаза Аль-Дафра.
МИД России осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
