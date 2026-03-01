Ричмонд
Генсек ООН осудил масштабную атаку США и Израиля на Иран

Генсек ООН Гутерреш осудил масштабную атаку США и Израиля на Иран.

ООН, 1 мар — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гуттереш в субботу осудил крупномасштабную атаку США и Израиля на Иран.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

«Начиная с сегодняшнего утра, я осуждал масштабные удары Соединенных Штатов и Израиля по Ирану», — заявил Гутерреш на заседании Совбеза ООН.

