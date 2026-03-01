Генсек ООН призвал к мирному урегулированию между США и Ираном

«Жизнеспособной альтернативы мирному урегулированию международных споров не существует», — сказал Гутерреш в ходе экстренного заседания Совбеза ООН.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
