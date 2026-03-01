Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсек ООН призвал к мирному урегулированию между США и Ираном

Гутерреш призвал к мирному урегулированию между США, Израилем и Ираном.

ООН, 1 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на фоне атаки США и Израиля на Иран заявил, что альтернативы мирному урегулированию не существует.

«Жизнеспособной альтернативы мирному урегулированию международных споров не существует», — сказал Гутерреш в ходе экстренного заседания Совбеза ООН.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше