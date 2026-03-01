Ричмонд
Генсек ООН Гутерреш осудил атаку США и Израиля на Иран

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил атаку США и Израиля на Иран.

Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН.

«Начиная с сегодняшнего утра, я осуждал масштабные удары Соединённых Штатов и Израиля по Ирану», — подчеркнул Гутерреш.

Совбез ООН начал экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана.

28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.

Позднее американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана. В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.

