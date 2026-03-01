Генсек ООН Гутерреш осудил атаку США и Израиля на Иран

Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН.
«Начиная с сегодняшнего утра, я осуждал масштабные удары Соединённых Штатов и Израиля по Ирану», — подчеркнул Гутерреш.
Совбез ООН начал экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана.
28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.
Позднее американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана. В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.
