Иран запустил по Катару 65 ракет, две попали по базе США

Минобороны Катара: Иран запустил по стране 65 ракет, две попали по базе США.

ДОХА, 1 мар — РИА Новости. Иран с утра субботы запустил по Катару 65 баллистических ракет и 12 беспилотников, две ракеты попали по авиабазе США Аль-Удейд, сообщило министерство обороны Катара.

«Мы зафиксировали прилет 65 баллистических ракет и 12 беспилотников, запущенных из Ирана последовательными волнами», — отметили в ведомстве.

По данным минобороны, 63 ракеты и 11 беспилотников были перехвачены до достижения целей.

«Из-за интенсивности и многонаправленности атак две ракеты достигли авиабазы ​​Аль-Удейд в Катаре, а один беспилотник поразил радиолокационную станцию ​​раннего предупреждения, в результате чего жертв не было», — добавили в ведомстве.

