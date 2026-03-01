Иран запустил по Катару 65 ракет, две попали по базе США

ДОХА, 1 мар — РИА Новости. Иран с утра субботы запустил по Катару 65 баллистических ракет и 12 беспилотников, две ракеты попали по авиабазе США Аль-Удейд, сообщило министерство обороны Катара.
«Мы зафиксировали прилет 65 баллистических ракет и 12 беспилотников, запущенных из Ирана последовательными волнами», — отметили в ведомстве.
По данным минобороны, 63 ракеты и 11 беспилотников были перехвачены до достижения целей.
«Из-за интенсивности и многонаправленности атак две ракеты достигли авиабазы Аль-Удейд в Катаре, а один беспилотник поразил радиолокационную станцию раннего предупреждения, в результате чего жертв не было», — добавили в ведомстве.
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа.