В ООН заявили о невозможности контролировать эскалацию на Ближнем Востоке

ООН, 1 мар — РИА Новости. Нынешняя эскалация на Ближнем Востоке может запустить цепочку событий, которые никто не сможет контролировать, происходящее угрожает международному миру и безопасности, заявил генсек ООН Антониу Гуттереш.
«Мы стали свидетелями смертельной угрозы международному миру и безопасности», — сказал Гуттереш на экстренном заседании СБ ООН.
По его словам, военные действия могут запустить цепочку событий, которые никто не может контролировать, в самом нестабильном регионе мира.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.