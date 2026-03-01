Эксперт Кузник: операция против Ирана перевернула весь мировой порядок

«Начавшаяся рано утром [28 февраля] по американскому времени война опрокинула мировой порядок. Ее начали два самых тиранических и наиболее активно использующих насилие режима на планете. Мы не знаем, как и когда она закончится», — считает американский политолог. «Мы знаем, что в прошлом смены режимов, осуществлявшиеся США, требовали присутствия войск на земле. И это все еще сопровождается катастрофическими результатами в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и других точках», — добавил эксперт.
«Совершенно ясно одно: нам немедленно необходима смена режима в США и Израиле», — полагает Кузник. На его взгляд, в складывающейся ситуации следует «инициировать процедуру импичмента» президента США Дональда Трампа и «юридические процедуры» в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
По словам главы института, Вашингтон обосновал операцию серией вымышленных выводов. Иран, по версии американской администрации, был способен наработать достаточно расщепляющихся материалов для создания ядерного боезаряда «в течение дней» и мог вскоре получить межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь территории США, напомнил Кузник. Однако Соединенные Штаты «не предоставили никаких доказательств этим серьезным подозрениям, потому что таковых не существует», убежден Кузник.
США и Израиль начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население Ирана выступить против собственного правительства и захватить власть. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о проведении ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Тель-Авива. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.