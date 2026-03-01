Эксперт Кузник: операция против Ирана перевернула весь мировой порядок

«Начавшаяся рано утром [28 февраля] по американскому времени война опрокинула мировой порядок. Ее начали два самых тиранических и наиболее активно использующих насилие режима на планете. Мы не знаем, как и когда она закончится», — считает американский политолог. «Мы знаем, что в прошлом смены режимов, осуществлявшиеся США, требовали присутствия войск на земле. И это все еще сопровождается катастрофическими результатами в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и других точках», — добавил эксперт.