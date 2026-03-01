Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦАХАЛ отчиталась о ликвидации высокопоставленных лиц, но Хаменеи в списке нет

Израильские военные объявили о ликвидации высшего руководства Ирана. По данным ЦАХАЛ, жертвами первого удара стали секретарь Совета по обороне, глава Минобороны и командующий КСИР.

Источник: Life.ru

«Операция началась с превентивного удара после того, как мы выявили несколько мест в столице, где собрались высокопоставленные чиновники оборонного ведомства», — сообщили в пресс-службе армии.

Речь идёт об адмирале Али Шамхани, Азизе Насирзаде и Мохаммаде Пакпуре. Все они находились в Тегеране на совещании, когда началась атака.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в результате ударов по Ирану Вашингтону удалось «нейтрализовать руководство» исламской республики. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что резиденция верховного лидера Ирана разрушена, а сам Али Хаменеи, судя по ряду признаков, мёртв. Агентство Reuters писало, что тело Хаменеи было извлечено из-под завалов резиденции. Однако представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан «живы и невредимы».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше