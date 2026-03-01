ЦАХАЛ отчиталась о ликвидации высокопоставленных лиц, но Хаменеи в списке нет

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в результате ударов по Ирану Вашингтону удалось «нейтрализовать руководство» исламской республики. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что резиденция верховного лидера Ирана разрушена, а сам Али Хаменеи, судя по ряду признаков, мёртв. Агентство Reuters писало, что тело Хаменеи было извлечено из-под завалов резиденции. Однако представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан «живы и невредимы».