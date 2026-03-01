Ричмонд
В результате ракетной атаки по Тель-Авиву пострадал один человек

В результате ракетной атаки Ирана по Тель-Авиву тяжело ранен один человек.

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар — РИА Новости. Один человек получил тяжелые ранения в результате ракетного удара Ирана по Тель-Авиву, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA).

«После обстрела в районе Тель-Авива парамедики и фельдшеры MDA оказывают медицинскую помощь мужчине около 40 лет в тяжелом состоянии с осколочными ранениями», — говорится в сообщении для прессы.

