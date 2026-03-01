Генсек ООН призвал к деэскалации и прекращению огня на Ближнем Востоке

«Региону и миру сейчас нужен выход», — отметил он на заседании Совбеза ООН.
Гутерреш добавил, что стороны должны вернуться к переговорам, в том числе по иранской ядерной программе.
Он подчеркнул, что эскалация на Ближнем Востоке угрожает международному миру и безопасности и осудил атаку США и Израиля на Иран.
28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.
Позднее американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана. В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.
