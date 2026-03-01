Гутерреш призвал гарантировать ядерную безопасность после атаки на Иран

«Я призываю все государства строго соблюдать свои обязательства в соответствии с международным правом, включая Устав ООН, уважать и защищать гражданское население в соответствии с международным гуманитарным правом и обеспечивать ядерную безопасность», — сказал он, выступая на экстренном заседании СБ ООН по Ирану.