Гутерреш призвал гарантировать ядерную безопасность после атаки на Иран

«Я призываю все государства строго соблюдать свои обязательства в соответствии с международным правом, включая Устав ООН, уважать и защищать гражданское население в соответствии с международным гуманитарным правом и обеспечивать ядерную безопасность», — сказал он, выступая на экстренном заседании СБ ООН по Ирану.
Гутерреш также подчеркнул необходимость предотвращения дальнейшей эскалации и возвращения к дипломатическим усилиям.
