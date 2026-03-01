Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гутерреш призвал гарантировать ядерную безопасность после атаки на Иран

Гутерреш призвал гарантировать ядерную безопасность после атаки США на Иран.

ООН, 1 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на фоне ударов США и Израиля по Ирану призвал обеспечить защиту гражданского населения и гарантировать ядерную безопасность.

«Я призываю все государства строго соблюдать свои обязательства в соответствии с международным правом, включая Устав ООН, уважать и защищать гражданское население в соответствии с международным гуманитарным правом и обеспечивать ядерную безопасность», — сказал он, выступая на экстренном заседании СБ ООН по Ирану.

Гутерреш также подчеркнул необходимость предотвращения дальнейшей эскалации и возвращения к дипломатическим усилиям.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше