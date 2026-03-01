Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: Израиль получил фотографию тела Али Хаменеи

Власти Израиля получили подтверждение ликвидации аятоллы Али Хамени в результате авиаударов по резиденции в Тегеране в виде фотографии тела. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух источников в Израиле.

«Один из источников сказал, что Израиль получил фотографию тела аятоллы Али Хаменеи. Второй источник сказал, что готовится официальное заявление», — говорится в статье.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что резиденция верховного лидера Ирана была разрушена, а сам Али Хаменеи, судя по ряду признаков, мёртв. После ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников заявили о ликвидации аятоллы и извлечении его тела из-под завалов резиденции. Американский президент Дональд Трамп также высказался. По его словам, Вашингтону удалось ликвидировать руководство Ирана.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимает ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий: собрали главное из его биографии.
Читать дальше