CNN: Израиль получил фотографию тела Али Хаменеи

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что резиденция верховного лидера Ирана была разрушена, а сам Али Хаменеи, судя по ряду признаков, мёртв. После ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников заявили о ликвидации аятоллы и извлечении его тела из-под завалов резиденции. Американский президент Дональд Трамп также высказался. По его словам, Вашингтону удалось ликвидировать руководство Ирана.