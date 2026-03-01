Российская туристка рассказала о запасах еды и воды в Дубае

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Находящаяся в Дубае российская туристка Елизавета рассказала в беседе с РИА Новости, что жители отеля, в котором она проживает, запасаются водой и едой.
«Сходили купили стратегический запас еды на всякий случай, у нас все хорошо, сейчас все спокойно. Забавное наблюдение: количество доставщиков продуктов на улицах просто нереальное. Наверное, человек 50 доставщиков уже увидели в нашем районе, жители отеля запасаются водой и какой-то едой», — рассказала Елизавета.
Она отметила, что сам отель принял поставку с большим количеством питьевой воды.
«Будем надеяться, что сегодня спокойно поспим», — добавила Елизавета.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.