Российская туристка рассказала о запасах еды и воды в Дубае

РИА Новости: в отелях Дубая запасаются едой и водой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Находящаяся в Дубае российская туристка Елизавета рассказала в беседе с РИА Новости, что жители отеля, в котором она проживает, запасаются водой и едой.

«Сходили купили стратегический запас еды на всякий случай, у нас все хорошо, сейчас все спокойно. Забавное наблюдение: количество доставщиков продуктов на улицах просто нереальное. Наверное, человек 50 доставщиков уже увидели в нашем районе, жители отеля запасаются водой и какой-то едой», — рассказала Елизавета.

Она отметила, что сам отель принял поставку с большим количеством питьевой воды.

«Будем надеяться, что сегодня спокойно поспим», — добавила Елизавета.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.

МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

