Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсек ООН призвал действовать ответственно, отвести мир от края пропасти

Гутерреш призвал отвести мир от края пропасти и действовать ответственно.

Источник: © РИА Новости

ООН, 1 мар — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне атаки США и Израиля на Иран призвал действовать ответственно, чтобы отвести регион и мир от края пропасти.

«Необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Давайте действовать ответственно и сообща, чтобы вывести регион и наш мир от края пропасти», — сообщил он на заседании Совбеза ООН по Ирану.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше