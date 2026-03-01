Генсек ООН призвал действовать ответственно, отвести мир от края пропасти

«Необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Давайте действовать ответственно и сообща, чтобы вывести регион и наш мир от края пропасти», — сообщил он на заседании Совбеза ООН по Ирану.
