Генсек ООН заявил, что осудил удары Ирана по странам Ближнего Востока

«Я также осудил последующие атаки Ирана, нарушившие суверенитет и территориальную целостность Бахрейна, Ирака, Иордании, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов», — сказал Гутерреш в ходе экстренного заседания Совбеза ООН.
