Генсек ООН заявил, что осудил удары Ирана по странам Ближнего Востока

Гутерреш заявил, что осудил удары Ирана по странам Ближнего Востока.

ООН, 1 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что осудил удары Ирана по территориям Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна и других стран региона.

«Я также осудил последующие атаки Ирана, нарушившие суверенитет и территориальную целостность Бахрейна, Ирака, Иордании, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов», — сказал Гутерреш в ходе экстренного заседания Совбеза ООН.

