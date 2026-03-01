Стармер заверил, что базы на Кипре не задействовались для ударов по Ирану

НИКОСИЯ, 1 марта. /ТАСС/. Британские военные базы Акротири и Декелия, расположенные на острове Кипр, не были задействованы при нанесении 28 февраля ударов по иранской территории. Об этом заявил президент республики Никос Христодулидис на полях форума Кипрской партии «зеленых», отметив, что он получил личное заверение на этот счет со стороны премьера Соединенного Королевства Кира Стармера.
«По инициативе премьер-министра Великобритании я получил от него сообщение о том, что британские базы не использовались и не будут использоваться в этой конкретной операции», — сообщил Христодулидис, слова которого приводит Кипрское информационное агентство.
Он также дал понять, что рассчитывает на скорое ослабление напряженности. «Мы очень внимательно следим за ситуацией. Мы надеемся, что вскоре будут созданы условия для деэскалации. Кипр сделает все возможное, чтобы помочь в урегулировании этого кризиса», — добавил глава островного государства.