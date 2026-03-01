Стармер заверил, что базы на Кипре не задействовались для ударов по Ирану

НИКОСИЯ, 1 марта. /ТАСС/. Британские военные базы Акротири и Декелия, расположенные на острове Кипр, не были задействованы при нанесении 28 февраля ударов по иранской территории. Об этом заявил президент республики Никос Христодулидис на полях форума Кипрской партии «зеленых», отметив, что он получил личное заверение на этот счет со стороны премьера Соединенного Королевства Кира Стармера.