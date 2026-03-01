Ричмонд
Аэропорт Дубая подвергся атаке со стороны Ирана

Аэропорт Дубая в ОАЭ подвергся атаке со стороны Ирана, сообщает агентство ISNA.

Утверждается, что здание получило повреждения.

Официальная информация не поступала.

Ранее четыре человека пострадали при атаке на остров Пальма Джумейра в Дубае.

Туристы рассказали RT о ситуации в Дубае на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

