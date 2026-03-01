Аэропорт Дубая подвергся атаке со стороны Ирана

Аэропорт Дубая в ОАЭ подвергся атаке со стороны Ирана, сообщает агентство ISNA.
Утверждается, что здание получило повреждения.
Официальная информация не поступала.
Ранее четыре человека пострадали при атаке на остров Пальма Джумейра в Дубае.
Туристы рассказали RT о ситуации в Дубае на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше