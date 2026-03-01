Ричмонд
Аэропорт Дубая подвергся атаке

БЕЙРУТ, 1 мар — РИА Новости. Терминал международного аэропорта Дубая подвергся удару идет эвакуация людей, сообщили РИА Новости очевидцы.

Источник: Getty Images via Unsplash+

«Предположительно, беспилотник взорвался рядом с одним из терминалов международного аэропорта или ударил по терминалу. Идет эвакуация людей организованно выводят на улицу», — рассказал собеседник агентства.

Власти эмирата Дубай сообщили, что в результате удара пострадали четыре человека. Позднее стало известно, что это сотрудники аэропорта. Как сообщает телеканал Al Jazeera, здание аэропорта получило повреждения.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Как заявили в Тель-Авиве, ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.

В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

