Аэропорт Дубая подвергся атаке

«Предположительно, беспилотник взорвался рядом с одним из терминалов международного аэропорта или ударил по терминалу. Идет эвакуация людей организованно выводят на улицу», — рассказал собеседник агентства.
Власти эмирата Дубай сообщили, что в результате удара пострадали четыре человека. Позднее стало известно, что это сотрудники аэропорта. Как сообщает телеканал Al Jazeera, здание аэропорта получило повреждения.
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Как заявили в Тель-Авиве, ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.