Небензя: агрессия США и Израиля направлена на уничтожение неудобного им Ирана

Агрессия США и Израиля против Ирана направлена на уничтожение неудобного им государства, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

Неспровоцированные нападения на республику неприкрыто направлены на вмешательство во внутренние дела Ирана и уничтожение «неудобного Западу государства», отметил дипломат.

28 февраля США и Израиль начали вооружённую агрессию против Ирана. Президент Дональд Трамп утверждает, что это делается, чтобы «защитить американский народ и ликвидировать угрозы со стороны иранского режима».

В Израиле признали, что военная операция против Ирана тщательно планировалась на протяжении нескольких месяцев, предшествовавших атаке.

