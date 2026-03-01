Небензя: агрессия США и Израиля направлена на уничтожение неудобного им Ирана

Неспровоцированные нападения на республику неприкрыто направлены на вмешательство во внутренние дела Ирана и уничтожение «неудобного Западу государства», отметил дипломат.
28 февраля США и Израиль начали вооружённую агрессию против Ирана. Президент Дональд Трамп утверждает, что это делается, чтобы «защитить американский народ и ликвидировать угрозы со стороны иранского режима».
В Израиле признали, что военная операция против Ирана тщательно планировалась на протяжении нескольких месяцев, предшествовавших атаке.