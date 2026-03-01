Небензя: Россия принимает меры по обеспечению безопасности своих граждан в Иране

Россия предпринимает все необходимые меры по обеспечению безопасности россиян в Иране.
С таким заявлением выступил в ходе заседания Совбеза ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
«Наша страна предпринимает все необходимые меры по обеспечению безопасности российских граждан, находящихся на территории исламской республики Иран», — сказал он.
Ранее стало известно, что ассоциация «Турпомощь» открыла горячую линию для российских организованных туристов в связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке.
