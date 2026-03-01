Трамп: верховный лидер Ирана Али Хаменеи мёртв

«Хаменеи, один из самых злобных людей в истории, мёртв», — заявил Трамп.
По словам президента США, аятолла «не смог избежать американской разведки и высокотехнологичных систем слежения».
По информации CNN, удары, нанесённые Израилем по территории Ирана утром в субботу, 28 февраля, были нацелены на ключевые фигуры иранского руководства. В список целей входили верховный лидер аятолла Али Хаменеи, начальник штаба вооружённых сил Сейед Абдулрахим Мусави и президент страны Масуд Пезешкиан.
