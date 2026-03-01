Ричмонд
Трамп: верховный лидер Ирана Али Хаменеи мёртв

Президент США Дональд Трамп утверждает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб. Об этом он написал в соцсети Truth.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб. Об этом он написал в соцсети Truth.

«Хаменеи, один из самых злобных людей в истории, мёртв», — заявил Трамп.

По словам президента США, аятолла «не смог избежать американской разведки и высокотехнологичных систем слежения».

По информации CNN, удары, нанесённые Израилем по территории Ирана утром в субботу, 28 февраля, были нацелены на ключевые фигуры иранского руководства. В список целей входили верховный лидер аятолла Али Хаменеи, начальник штаба вооружённых сил Сейед Абдулрахим Мусави и президент страны Масуд Пезешкиан.

