Небензя: операция против Ирана стала предательством дипломатии

Операция США и Израиля против Ирана стала предательством дипломатии, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Об этом он заявил в ходе экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана.

«Военная операция Соединённых Штатов и Израиля стала настоящим предательством дипломатии», — сказал он.

По его словам, агрессия США и Израиля направлена на уничтожение неудобного им Ирана.

28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.

Позднее американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана.

В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше