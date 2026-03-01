Небензя: операция против Ирана стала предательством дипломатии

Об этом он заявил в ходе экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана.
«Военная операция Соединённых Штатов и Израиля стала настоящим предательством дипломатии», — сказал он.
По его словам, агрессия США и Израиля направлена на уничтожение неудобного им Ирана.
28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.
Позднее американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана.
В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.
