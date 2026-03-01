Небензя назвал действия США и Израиля против Ирана актом вооружённой агрессии

«Предпринятые… действия представляют собой… неспровоцированный акт вооружённой агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН в нарушение устава организации», — подчеркнул он.
По его словам, агрессия США и Израиля против Ирана направлена на уничтожение неудобного им государства.
28 февраля США и Израиль начали вооружённую агрессию против Ирана.
В Израиле признали, что военная операция против Ирана тщательно планировалась на протяжении нескольких месяцев, предшествовавших атаке.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил атаку США и Израиля на Иран.