Небензя заявил, что агрессия против Ирана имела заранее спланированный характер

Агрессия против Ирана имела заранее спланированный характер, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

«Тот факт, что Вашингтон столь долго и методично наращивал своё военное присутствие в регионе лишь подтверждает тот факт факт, что агрессия против Ирана имела заранее спланированный характер», — сказал он.

Дипломат отметил, что агрессия, которой подвергся Иран, уже обернулась эскалацией в регионе, может выйти далеко за его пределы.

Он также подчеркнул, что действия США и Израиля против Ирана направлены на уничтожение неудобного им государства.

