Небензя заявил, что агрессия против Ирана имела заранее спланированный характер

«Тот факт, что Вашингтон столь долго и методично наращивал своё военное присутствие в регионе лишь подтверждает тот факт факт, что агрессия против Ирана имела заранее спланированный характер», — сказал он.
Дипломат отметил, что агрессия, которой подвергся Иран, уже обернулась эскалацией в регионе, может выйти далеко за его пределы.
Он также подчеркнул, что действия США и Израиля против Ирана направлены на уничтожение неудобного им государства.
