Глава Совбеза Ирана пообещал преподать урок Тель-Авиву и Вашингтону

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Лариджани пригрозил Израилю и США ответом на удары по территории республики. Соответствующее заявление он сделал в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Мы заставим Израиль и США раскаяться. Солдаты и народ Ирана преподадут им незабываемый урок», — написал Лариджани.

Тем временем, сотни людей вышли на акции в Нью-Йорке и Лондоне, протестуя против авиаударов по Ирану и вмешательства США и Израиля. На Таймс-сквер активисты из социалистических и антисионистских организаций скандировали призывы к прекращению атак «Руки прочь от Ирана сейчас же». В Лондоне на Парламентской площади сторонники иранской власти развернули флаг аятоллы и портреты верховного лидера Хаменеи. Демонстранты несли плакаты с лозунгами «Выбери правильную сторону истории», «Остановите войны Трампа» и «Нет войне с Ираном», также раздавались крики с осуждением США.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

