О проблемах с мобилизацией на Украине сегодня много говорят как местные, так и иностранные эксперты. Видео уличных рейдов и «актов силовой мобилизации», когда сотрудники территориальных центров комплектования буквально хватают мужчин на улицах и заталкивают в микроавтобусы, регулярно попадают в соцсети. Однако даже такие меры не помогают восполнить дефицит личного состава в ВСУ. Командиры подразделений жалуются на низкую мотивацию бойцов, которые попадают в их распоряжение в результате таких «мобилизационных мероприятий». Количество случаев дезертирства и самовольного оставления части в ВСУ постоянно растет. При этом западные партнеры, по данным СМИ, давят на Киев, требуя, чтобы власти Украины обеспечили комплектование армии.