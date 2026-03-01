Киев из-за проблем с мобилизацией хочет привлечь в ВСУ иностранцев

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Украинский министр обороны Михаил Федоров заявил о планах привлечь в ВСУ иностранцев из-за проблем с мобилизацией и дезертирством.
«Наш комплексный план по решению проблем с самовольным оставлением части и мобилизацией — он включает определенные решения относительно того, как сделать так, чтобы на Украине было больше иностранцев», — цитирует его агентство РБК-Украина.
По его словам, план уже якобы прошел тесты во время обсуждений с командирами и военными экспертами. «В ближайшие месяцы вы увидите, как шаг за шагом мы начнем принимать конкретные решения. Мы уже начали много решений принимать, которые касаются других проблем, — добавил министр. — Но параллельно мой фокус внимания лично находится сейчас на этом вопросе».
Ранее Федоров анонсировал запуск комплексной реформы мобилизации. Однако деталей не приводилось.
О проблемах с мобилизацией на Украине сегодня много говорят как местные, так и иностранные эксперты. Видео уличных рейдов и «актов силовой мобилизации», когда сотрудники территориальных центров комплектования буквально хватают мужчин на улицах и заталкивают в микроавтобусы, регулярно попадают в соцсети. Однако даже такие меры не помогают восполнить дефицит личного состава в ВСУ. Командиры подразделений жалуются на низкую мотивацию бойцов, которые попадают в их распоряжение в результате таких «мобилизационных мероприятий». Количество случаев дезертирства и самовольного оставления части в ВСУ постоянно растет. При этом западные партнеры, по данным СМИ, давят на Киев, требуя, чтобы власти Украины обеспечили комплектование армии.
Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. 18 мая того же года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении.