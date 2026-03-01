Трамп заявил о гибели верховного лидера Ирана Хаменеи

«Хаменеи… мертв», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер также предложил иранским силовым структурам «иммунитет» в случае их отказа от сопротивления.
«Как я сказал прошлой ночью: сейчас они могут получить иммунитет, позже они получат только смерть!» — добавил Трамп.
Удары США и Израиля.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по «ядерному досье».
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
