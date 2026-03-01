Ричмонд
СМИ: Иран нанес удар по базе ВВС США в Саудовской Аравии

Tasnim: Иран нанес удар по базе ВВС США Prince Sultan в Саудовской Аравии.

Источник: © РИА Новости

ТЕГЕРАН, 1 мар — РИА Новости. Иранские военные нанесли удар по базе военно-воздушных сил США Prince Sultan, расположенной в Саудовской Аравии, при атаке использовались ракеты и БПЛА, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана.

«База Prince Sultan в Саудовской Аравии, являющаяся американской военной авиабазой, подверглась удару со стороны Ирана при помощи ракет и беспилотников», — говорится в сообщении.

