Небензя: операция против Ирана может обернуться гуманитарной катастрофой

Действия США и Израиля против Ирана могут обернуться гуманитарной и экономической катастрофой. На это обратил внимание постпред России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза всемирной организации.

«Действия Соединённых Штатов и Израиля рискуют обернуться гуманитарной и экономической катастрофой», — сказал он.

По его словам, агрессия США и Израиля против Ирана направлена на уничтожение неудобного им государства.

Также Небензя назвал операцию против Ирана предательством дипломатии.

28 февраля США и Израиль начали вооружённую агрессию против Ирана.

В Израиле признали, что военная операция против Ирана тщательно планировалась на протяжении нескольких месяцев, предшествовавших атаке.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше