Трамп утверждает, что верховный лидер Ирана убит

Никаких деталей президент США не привел.

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате американо-израильской военной операции.

«Хаменеи мертв», — написал он 28 февраля в Truth Social. Никаких деталей глава Белого дома не привел.

При этом он утверждал, что у иранцев теперь имеется «самый значительный шанс» взять власть в свои руки, а многие в вооруженных силах и органах правопорядка исламской республики не хотят воевать.

