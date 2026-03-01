Трамп утверждает, что верховный лидер Ирана убит

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате американо-израильской военной операции.
«Хаменеи мертв», — написал он 28 февраля в Truth Social. Никаких деталей глава Белого дома не привел.
При этом он утверждал, что у иранцев теперь имеется «самый значительный шанс» взять власть в свои руки, а многие в вооруженных силах и органах правопорядка исламской республики не хотят воевать.
