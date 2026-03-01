Трамп назвал сроки военной операции против Ирана

«Массированные и точечные бомбардировки будут продолжаться непрерывно на протяжении всей недели или столько, сколько потребуется для достижения нашей цели — мира на Ближнем Востоке и, по сути, во всём мире», — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.