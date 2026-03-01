Ричмонд
Трамп назвал сроки военной операции против Ирана

Трамп заявил, что операция против Ирана будет продолжаться всю неделю или дольше.

ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана будет продолжаться без перерыва всю неделю или столько, сколько потребуется для достижения поставленных целей.

«Массированные и точечные бомбардировки будут продолжаться непрерывно на протяжении всей недели или столько, сколько потребуется для достижения нашей цели — мира на Ближнем Востоке и, по сути, во всём мире», — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

