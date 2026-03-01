Ричмонд
Трамп: удары по Ирану будут продолжаться в течение всей недели

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что удары по Ирану будут продолжаться на протяжении всей недели или столько, сколько потребуется США для «достижения цели».

«Массированные и точечные бомбардировки будут продолжаться непрерывно в течение всей недели или столько, сколько потребуется для достижения нашей цели — мира на всём Ближнем Востоке и, конечно, во всём мире», — написал он в соцсети Truth Social.

Ранее портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника писал, что план США и Израиля по бомбардировкам Ирана рассчитан минимум на пять дней.

