Трамп: США будут продолжать бомбардировки Ирана «сколько потребуется»

«Тяжелые и точечные бомбардировки не прервутся и будут продолжаться в течение недели или столько, сколько потребуется, чтобы мы смогли добиться нашей цели по достижению мира на всем Ближнем Востоке и, в сущности, во всем мире», — заявил Трамп.