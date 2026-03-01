Ричмонд
Трамп: США будут продолжать бомбардировки Ирана «сколько потребуется»

Трамп сообщил о намерении продолжать удары по Ирану на протяжении всей недели или дольше.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении продолжать удары по Ирану на протяжении всей недели или дольше, если это потребуется. Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, речь идет о масштабных и при этом высокоточных бомбардировках, которые не планируется прекращать в ближайшее время. Он дал понять, что операция будет продолжаться до достижения поставленных целей.

Глава Белого дома подчеркнул, что конечной задачей считает установление стабильности и мира на Ближнем Востоке, а также укрепление глобальной безопасности. При этом конкретные сроки завершения военной кампании напрямую увязаны с результатами действий Вашингтона.

«Тяжелые и точечные бомбардировки не прервутся и будут продолжаться в течение недели или столько, сколько потребуется, чтобы мы смогли добиться нашей цели по достижению мира на всем Ближнем Востоке и, в сущности, во всем мире», — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что, по мнению американской стороны, верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб при ударах США и Израиля.

