Китай призвал немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке

ООН, 1 мар — РИА Новости. Китай призывает немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке, решить разногласия можно лишь путем диалога и переговоров, заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун.
«Китай призывает к немедленному прекращению военных действий, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации», — заявил Фу Цун на экстренном заседании Совбеза ООН.
Он отметил, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке не отвечает интересам ни одной из сторон, а единственным выходом является урегулирование конфликтов и разногласий путем диалога и переговоров.
