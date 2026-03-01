В Тель-Авиве в результате ракетной атаки пострадали 20 человек

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Около 20 человек пострадали в Тель-Авиве в результате ракетной атаки Ирана, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA).
«В настоящее время фельдшеры и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь женщине около 40 лет, без сознания, в тяжелом состоянии с травмами тела. Дополнительные бригады MDA оказывают медицинскую помощь и эвакуируют в больницу Ихилов 20 пострадавших», — сообщает служба.
Ранее служба скорой помощи Израиля заявляла, что один человек получил тяжелые ранения в результате ракетного удара Ирана по Тель-Авиву.
