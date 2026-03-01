Ричмонд
КСИР объявил о третьей и четвёртой волнах атак, ракеты попали в центр Тель-Авива

Иран расширяет масштаб ударов по Израилю. Корпус стражей исламской революции официально объявил о запуске третьей и четвёртой волн атак. Целью стали Тель-Авив и центральные районы страны. Один человек получил осколочные ранения в результате ракетного обстрела, сообщила израильская служба скорой помощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида»).

Источник: Life.ru

КСИР объявил о третьей и четвёртой волнах атак. Видео © X / ArabiaPost.

По данным телеканала Al Hadath, только в последнем залпе по столице выпущено более десятка ракет. Информация уточняется. Пресс-служба израильской армии сообщала о сиренах в нескольких районах после выявления пусков с иранской стороны.

Ранее израильские военные объявили о ликвидации высшего руководства Ирана. Жертвами удара ЦАХАЛ стали секретарь Совета по обороне, глава Минобороны и командующий КСИР. Параллельно обостряется ситуация и в соседних странах. Сегодня иранский беспилотник атаковал международный аэропорт Дубая, а власти ОАЭ призвали граждан укрыться в подземных паркингах. Неясно также, выполнял ли рейсы аэропорт в момент атаки и насколько серьёзно повреждена инфраструктура. Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате ударов по Ирану Вашингтону удалось "нейтрализовать руководство исламской республики. Он уточнил, что операция будет продолжаться столько, сколько захочет США и отметил крупный масштаб нанесённого Ирану ущерба.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

