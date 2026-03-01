Ричмонд
Guardian: у Белого дома проходит протест против операции США и Израиля в Иране

Сотни человек собрались у Белого дома на протест против военной операции США и Израиля в Иране, сообщает газета The Guardian.

«Сотни протестующих собрались около Белого дома после того, как США и Израиль нанесли совместный удар по Ирану», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках общенациональной акции протеста в разных городах США запланировано несколько десятков демонстраций против ударов по Ирану.

28 февраля США и Израиль начали вооружённую агрессию против Ирана.

В Израиле признали, что военная операция против Ирана тщательно планировалась на протяжении нескольких месяцев, предшествовавших атаке.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал действия США и Израиля против Ирана актом вооружённой агрессии.

