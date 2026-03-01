Tasnim: Иран нанёс удар по базе ВВС США в Саудовской Аравии

«Авиабаза Принц Султан в Саудовской Аравии, используемая армией США, подверглась точному удару ракет и беспилотников Исламской Республики Иран», — приводит сообщение пресс-службы Корпуса стражей Исламской революции издание Tasnim.
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что ущерб американским объектам после ударов Ирана был минимальным.
