Tasnim: Иран нанёс удар по базе ВВС США в Саудовской Аравии

Иран нанёс удар по базе ВВС США в Саудовской Аравии, заявили в КСИР.

«Авиабаза Принц Султан в Саудовской Аравии, используемая армией США, подверглась точному удару ракет и беспилотников Исламской Республики Иран», — приводит сообщение пресс-службы Корпуса стражей Исламской революции издание Tasnim.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что ущерб американским объектам после ударов Ирана был минимальным.

